Sivas'ta çadırlarını su basan mevsimlik işçilere yardım eli

Barınma ve iaşe ihtiyacı giderilen işçiler, hava şartları düzelince AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.

AFAD ve jandarma ekipleri, köylülerin de yardımıyla vatandaşlar güvenli alana taşıdı. Kurtarılan mevsimlik işçiler, AFAD ve jandarmaya ait otobüslerle il merkezinde bulunan Kongre Anadolu Lisesi'nin pansiyonuna yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'dan Yaramış köyüne gelen 70 mevsimlik işçinin kaldığı çadırların bulunduğu alanı, dünkü sağanakta su bastı.

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