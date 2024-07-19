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        Sivas Belediyesinde işçilerin Hizmet-İş üyeliğinden zorla istifa ettirildiği öne sürüldü

        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir, Sivas Belediyesinde sendikalarına üye 1500 işçinin üyelikten zorla istifa ettirildiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:11 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:11
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        Sivas Belediyesinde işçilerin Hizmet-İş üyeliğinden zorla istifa ettirildiği öne sürüldü
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        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir, Sivas Belediyesinde sendikalarına üye 1500 işçinin üyelikten zorla istifa ettirildiğini öne sürdü.

        Özdemir, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, uygulamanın hukuksuz olduğunu söyledi.

        Yerel seçimlerden sonra Türkiye'de sendikalarına karşı adeta savaş başlatıldığını savunan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Aslında bu filmi biz 2019 yerel seçimlerinde görmüştük. Hazırlıklıyız, antrenmanlıyız ama Türkiye'de CHP'li ve DEM'li belediyeler seçimi kazanır kazanmaz sanki başka hiçbir işleri yokmuş gibi adeta mazbatayı almadan işçilere, emekçilere baskı yaparak zulümle, zorla Hizmet-İş Sendikasından istifa etmeye zorlamışlar, istifa etmeyenleri işten çıkartmışlar. CHP'li ve DEM'li belediyeler bulundukları şehirlerde halka, insanlara hizmet etmeleri gerekirken, o şehrin hizmetkarı olması gerekirken adeta işçilere baskı, zulüm yapmışlardır.

        Bizi hayal kırıklığına uğratan, Sivas Belediyemizin, Sivas Belediye Başkanımızın burada çalışan emekçileri baskıyla, tehditle Hizmet-İş'ten istifa ettirmesi olmuştur. Üyelerimizin iradelerini cebren gasbetmeye çalışan Sivas Belediyesi yönetimine karşı dimdik ayakta olduğumuzu göstermek için bu meydandayız. Milletimizin iradesinin tecelli ettiği son yerel seçimlerden sonra Sivas Belediyesi yönetimi, 1500 üyemizi sendikamızdan zorla istifa ettirmiş, ideolojilerini ve çıkarlarını emekçilerin haklarından öne koyan sendikaya mahkum etmiştir. İşçilerin iradesini hiçe sayan Sivas Belediyesi yönetimine asla geçit vermeyeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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