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        Şarkışla'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:19
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        Şarkışla'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yıldırım Mahallesi Şehit Duran Sayan Sokak'ta M.A'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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