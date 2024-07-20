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        Futbol: Hazırlık maçı

        Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, ikinci hazırlık maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 20:09 Güncelleme: 20.07.2024 - 20:09
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, ikinci hazırlık maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelenin 41. dakikasında Alex Pritchard Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Maçın 52. dakikasında Yusuf Ali Özer'in attığı golle İstanbulspor beraberliği yakaladı.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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