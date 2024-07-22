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        Suşehri Festivali yapıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından festival düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:12
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        Suşehri Festivali yapıldı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından festival düzenlendi.

        Suşehri Festivali, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı, ilçede bulunan futbol sahasında halk oyunu gösterisi ile devam etti.

        Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, festivalin sponsorluğunu yapan iş insanlarına teşekkür etti.

        Etkinlik, Sinan Akçıl konseri ile son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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