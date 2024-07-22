Suşehri Festivali yapıldı

Suşehri Festivali, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı, ilçede bulunan futbol sahasında halk oyunu gösterisi ile devam etti.

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