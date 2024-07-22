Sivas'ta park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.B.K. (28), E.Ç. (30), K.A.Ç. (4) ve M.E.K. (3) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

F.C.Y. yönetimindeki 06 FA 9871 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi'nde, park halindeki 58 AFL 307 plakalı minibüse çarptı. Hareket eden minibüs de park halinde bulunan 58 KD 095 plakalı hafif ticari araca çarptı.

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