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        Sivas'ta 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 12 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:25
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        Sivas'ta 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 12 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmalarda gümrük kaçağı 12 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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