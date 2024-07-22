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        Suşehri'nde ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:41
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        Suşehri'nde ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

        F.G. yönetimindeki 06 DR 7069 plaka minibüs, Avculu Mahallesi baraj yolu Gözköy Kavşağı'nda yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

        Kazada sürücüyle araçta bulunan S.G. ve S.K. yaralandı.

        Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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