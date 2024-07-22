Suşehri'nde ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı.
F.G. yönetimindeki 06 DR 7069 plaka minibüs, Avculu Mahallesi baraj yolu Gözköy Kavşağı'nda yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kazada sürücüyle araçta bulunan S.G. ve S.K. yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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