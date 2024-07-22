Suşehri'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Suşehri Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince, aşure dağıtımı etkinliği düzenlendi.
Dernek Başkanı İsmet Abay, aşure programını geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.
İlçede cemevi kurulması çalışmalarının sürdüğünü belirten Abay, "Bu konuda Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu gerekli desteği veriyor. Arsa konusunun kısa sürede tamamlanacağını ümit ediyorum." dedi.
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