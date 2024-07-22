Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

Ardından pas ve 4'e 1 dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 5 adam adama dayanıklılık çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

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