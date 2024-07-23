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        Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü

        Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:20
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        Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü
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        Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun'un, il merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermik gezisi sırasında, fareye benzeyen kemirgengillerden ağaç yediuyuru görüldü.

        Sağlıklı olduğu görülen yediuyuru doğal ortamına bırakan Uzun, fare sanılan bu türe zarar verilmemesi uyarısında bulunarak, "Yedili gruplar halinde gezmeleri ve uyumaları nedeniyle bu ismi alan hayvana zarar vermeyin. Vatandaşlarımız bu hayvanı fareye benzetiyor, o yüzden zarar verme ihtimali oluyor. Çok nadir görülen bu türe zarar vermeyelim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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