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        Sivas'ta üretilen sandviç paneller birçok ülkeye ihraç ediliyor

        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan panel fabrikasında üretilen sandviç paneller, Türk cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:06
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        Sivas'ta üretilen sandviç paneller birçok ülkeye ihraç ediliyor
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        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan panel fabrikasında üretilen sandviç paneller, Türk cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

        Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2021'de Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınan Demirağ OSB'de mart ayından bu yana üretim yapan firma, yurt dışında adından söz ettirmek istiyor.

        Fabrika Müdürü Okan Öztürk, AA muhabirine, fabrikanın inşaatına 2023'ün şubat ayında başladıklarını, 2024'ün mart ayında ise üretime geçtiklerini söyledi.

        Yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda hizmet verdiklerini belirten Öztürk, fabrikada şu anda 39 personelin çalıştığını ifade etti.

        Öztark, iki yüzeyi metal kaplamalı sandviç panel üretimi yaptıklarını vurgulayarak, "Endüstriyel yapılara hizmet veren bir ürünümüz var. Günlük yaklaşık 15 bin metrekare üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Türk cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Orta Doğuya ve Avrupa'ya ihraç ediyoruz." diye konuştu.

        Türkiye'de sayılı sandviç panel üreten firmalardan birisi olmayı hedeflediklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

        "Bunun için de emin adımlarla ilerliyoruz. Başından bu yana süreçteki bütün tasarımlarımızı bu yolda ilerleyecek şekilde yaptık. Üretimlerimiz arasında çatı paneli, gizli vidalı cephe paneli, soğuk oda paneli, dıştan vidalı cephe paneli gibi ürünler bulunmakta. Çatı paneli gruplarımızı sınıflandıracak olursak, 3 ve 5 hadveli dıştan vidalı çatı panelleri var. Ayrıca Türkiye'de tek olan 5 hadveli solar uyumlu gizli vidalı çatı paneli de üretiyoruz. Bunun yanı sıra derin dondurucularda kullanılan soğuk oda ve yaşam konteynerlerde kullanılan dıştan vidalı panellerin üretimini gerçekleştirmekteyiz."

        Öztürk, üretim kapasitelerinin yaklaşık yüzde 40'nı ihraç etmeyi planladıklarını dile getirdi.

        Tesisi kurdukları günden bu yana direkt yurt dışındaki bağlantılarını aktifleştirmeye çalıştıklarını anlatan Öztürk, "Onlarla sürekli bağlantı kurma yoluna girdik. Bu nedenle şu anki başarılarımız bizim için şaşırtıcı değil, planlanmış ve planlanan adımların atılmasıyla oluşmuş bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, Rusya, Birleşik arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Senegal, Mali, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Arnavutluk'la görüşmelerin olumlu geçtiğini, yakın zamanda bu ülkelere de sandviç panel ihraç edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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