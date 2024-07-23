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        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:59
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        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uzun, mesajında, tarafsız ve özgür bir basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

        Hızla gelişen kitle iletişim araçları ile etkenliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşlarının önemine dikkati çeken Uzun, şunları kaydetti:

        "Yaşadığımız bölge ve dünyadaki gelişmeler hakkında bizi bilgilendirerek vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev ve sorumlulukları üstlenmektedir. Özellikle sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğine karşı toplumun doğru ve güvenilir habere ulaşmasında basınımızın varlığı önemli yer teşkil etmektedir. İlkeli, tarafsız, doğru ve özverili görev ifa eden basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle basın şehidi İsmail Güneş kardeşimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm gazetecilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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