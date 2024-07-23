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        Futbol: Hazırlık maçı

        Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, üçüncü hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:45 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:45
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, üçüncü hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 56. dakikada Azizbek Turgunboev'in attığı gole 1-0 öne geçen Sivasspor, karşılaşmayı bu skorla kazandı.

        Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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