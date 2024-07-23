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        Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 23:09 Güncelleme: 23.07.2024 - 23:09
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        Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.C. (39) idaresindeki 58 ACS 876 plakalı hafif ticari araç, Pınarönü Mahallesi Sultan Sokak'ta A.B. (19) yönetimindeki 60 ACN 026 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.B. Şarkışla Devlet Hastanesin de müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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