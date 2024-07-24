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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 00:44 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:44
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        F.A. yönetimindeki 06 GTT 61 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Bostankaya köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 60 ADK 960 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Z.K, A.K, G.K. ve E.Y. yaralandı.

        Yaralılar, Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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