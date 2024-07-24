Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı.
N.Ö. (59) idaresindeki 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Sivas kara yolu Şarkışla ilçesi girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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