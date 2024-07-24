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        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 08:46 Güncelleme: 24.07.2024 - 08:46
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        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı.

        N.Ö. (59) idaresindeki 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Sivas kara yolu Şarkışla ilçesi girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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