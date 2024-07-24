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        Sivas'ta kaçak silah operasyonunda 7 şüpheliye işlem yapıldı

        Sivas'ta düzenlenen kaçak silah operasyonunda 3'ü kuru sıkı 6 tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:23
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        Sivas'ta kaçak silah operasyonunda 7 şüpheliye işlem yapıldı
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        Sivas'ta düzenlenen kaçak silah operasyonunda 3'ü kuru sıkı 6 tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyonda 7 ev, iş yeri ve 4 araçta arama yaptı.

        Aramada 3'ü kurusıkı 6 tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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