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        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:07
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        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        M.K. (40) idaresindeki 33 ZR 838 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki İ.K. (72) ve G.K. (66) yaralandı.

        Hafik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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