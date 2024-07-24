Suşehri Kaymakamı Yıldız, görevine başladı

Suşehri Kaymakamlığına atanan Mahmut Fazıl Yıldız, göreve başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Tunceli'nin Hozat ilçesinden Suşehri Kaymakamlığına atanan Yıldız'ı ziyaret ederek başarı diledi.

İlçe hakkında Yıldız'a bilgi veren Kayaoğlu, Suşehri'nin merkezi konumda bir ilçe olduğunu ifade ederek, el birliğiyle güzel hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Kaymakam Yıldız da ziyaretinden dolayı Kayaoğlu'na teşekkür etti.