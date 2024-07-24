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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:47 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:47
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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından yenilenme ve 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik varyasyonlar üzerinde çalışarak günü tamamladı.

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