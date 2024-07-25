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        Sivas'ta gürültü kirliliği yapan 4 sürücüye para cezası uygulandı

        Sivas'ta gürültü kirliliği yaparak çevreye rahatsızlık veren konvoydaki 4 aracın sürücüsüne para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:21 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:21
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        Sivas'ta gürültü kirliliği yapan 4 sürücüye para cezası uygulandı
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        Sivas'ta gürültü kirliliği yaparak çevreye rahatsızlık veren konvoydaki 4 aracın sürücüsüne para cezası kesildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, İnönü Bulvarı İstasyon Caddesi'ndeki denetimde, geç saatlerde gürültü yaparak konvoy halinde seyreden 4 aracı durdurdu.

        Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 6 bin 900 lira idari para cezası yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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