Sivas'ta gürültü kirliliği yapan 4 sürücüye para cezası uygulandı

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 6 bin 900 lira idari para cezası yazıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, İnönü Bulvarı İstasyon Caddesi'ndeki denetimde, geç saatlerde gürültü yaparak konvoy halinde seyreden 4 aracı durdurdu.

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