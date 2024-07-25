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        Futbol: Hazırlık maçı

        Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:38
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelede Sivasspor, 41. dakikada Menig'in attığı golle 1-0 öne geçti.

        Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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