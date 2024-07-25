Futbol: Hazırlık maçı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelede Sivasspor, 41. dakikada Menig'in attığı golle 1-0 öne geçti.

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