Sivas'ta devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
A.G. (45) yönetimindeki 07 ENR 69 plakalı otomobil, Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan F.G. (24) ve M.K.G. (58) yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.K.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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