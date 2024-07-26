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        Sivas'ta devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:06
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        A.G. (45) yönetimindeki 07 ENR 69 plakalı otomobil, Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan F.G. (24) ve M.K.G. (58) yaralandı.

        Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.K.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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