Suşehri'nde gençler Çanakkale gezisine gitti

Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gençlerin bir araya geleceğini belirtti.

Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Medeniyet, Tarih, Kültür Kampları" gezisi kapsamında, Suşehri Gençlik Merkezi Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe 38 genç katıldı.

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