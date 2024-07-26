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        Suşehri'nde gençler Çanakkale gezisine gitti

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Medeniyet, Tarih, Kültür Kampları" gezisi kapsamında 38 genç Çanakkale'ye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:18
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        Suşehri'nde gençler Çanakkale gezisine gitti
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Medeniyet, Tarih, Kültür Kampları" gezisi kapsamında 38 genç Çanakkale'ye gönderildi.

        Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Medeniyet, Tarih, Kültür Kampları" gezisi kapsamında, Suşehri Gençlik Merkezi Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe 38 genç katıldı.

        Gençlik Merkezi Müdürlüğü önünde düzenlenen programla, 38 genç Çanakkale'ye yolcu edildi.

        Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gençlerin bir araya geleceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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