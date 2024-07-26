Suşehri'nde gençler Çanakkale gezisine gitti
Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Medeniyet, Tarih, Kültür Kampları" gezisi kapsamında 38 genç Çanakkale'ye gönderildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Medeniyet, Tarih, Kültür Kampları" gezisi kapsamında 38 genç Çanakkale'ye gönderildi.
Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Medeniyet, Tarih, Kültür Kampları" gezisi kapsamında, Suşehri Gençlik Merkezi Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe 38 genç katıldı.
Gençlik Merkezi Müdürlüğü önünde düzenlenen programla, 38 genç Çanakkale'ye yolcu edildi.
Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gençlerin bir araya geleceğini belirtti.
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