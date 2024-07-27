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        Sivas Valisi Şimşek'ten Suşehri ilçesine ziyaret

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 27.07.2024 - 09:53
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        Sivas Valisi Şimşek'ten Suşehri ilçesine ziyaret
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

        Vali Şimşek, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve birim müdürlerince karşılandı.

        Kaymakamlıkta ilçedeki çalışmalar hakkında Kaymakamı Yıldız'dan bilgi alan Şimşek, daha sonra Belediye Başkanı Kayaoğlu'nu ziyaret etti.

        Şimşek, Kayaoğlu ile bir süre görüşeler çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kayaoğlu, Şimşek'e günün anısına plaket ve ilçenin tarihini anlatan kitabı hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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