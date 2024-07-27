Sivas Valisi Şimşek'ten Suşehri ilçesine ziyaret

Kayaoğlu, Şimşek'e günün anısına plaket ve ilçenin tarihini anlatan kitabı hediye etti.

Şimşek, Kayaoğlu ile bir süre görüşeler çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlıkta ilçedeki çalışmalar hakkında Kaymakamı Yıldız'dan bilgi alan Şimşek, daha sonra Belediye Başkanı Kayaoğlu'nu ziyaret etti.

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