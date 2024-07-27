Sivas'ta uçamayan leylek yavrusu benzin istasyonunun misafiri oldu
Sivas'ın Hafik ilçesinde bir leylek yavrusu uçamadığı için yakınındaki akaryakıt istasyonuna sığındı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde bir leylek yavrusu uçamadığı için yakınındaki akaryakıt istasyonuna sığındı.
İlçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen ancak uçamayan leylek yavrusunu işletmeciler fark etti.
Akaryakıt istasyonunda leyleği görünce şaşırdığını dile getiren Ercan Güven, bu noktaya yakın bir binanın çatısındaki yuvadan düştüğü sandıklarını söyledi.
Güven, leyleğe yardım edilmesi için ilgili birimlere bilgi verildiğini belirtti.
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