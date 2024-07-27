Demir korkuluğa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencere korkuluğunu demir makas ile keserek kediyi kurtardı.

Sivas'ta bir sitenin pencere demirine sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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