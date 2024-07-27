Sivas'ta taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
A.T.Ö. idaresindeki 06 FV 1018 plakalı taş yüklü kamyon Sivas-Erzincan kara yolu Geminbeli geçidinde bariyerlere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan şoför A.T.Ö, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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