Sivas'ta taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Kamyonda sıkışan şoför A.T.Ö, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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