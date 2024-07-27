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        Sivas'ta taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 18:04 Güncelleme: 27.07.2024 - 18:06
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        Sivas'ta taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        A.T.Ö. idaresindeki 06 FV 1018 plakalı taş yüklü kamyon Sivas-Erzincan kara yolu Geminbeli geçidinde bariyerlere çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kamyonda sıkışan şoför A.T.Ö, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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