Sivas'ta otomobil ile bisikletin çarpışması kameraya yansıdı

Kaza anı ve sonrası çevredeki vatandaşların yardıma koşması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sivas'ta caddede dönüş yapmak isteyen otomobil ile bisikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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