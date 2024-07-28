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        Sivas'ta aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza

        Sivas'ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:55 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:55
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        Sivas'ta aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza
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        Sivas’ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Eğriköprü Mahallesi'nde drift yapan aracı tespit etti.

        Kamera kayıtlarından belirlenen araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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