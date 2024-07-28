Sivas'ta aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza
Sivas'ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı.
Sivas’ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Eğriköprü Mahallesi'nde drift yapan aracı tespit etti.
Kamera kayıtlarından belirlenen araç sürücüsü gözaltına alındı.
Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
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