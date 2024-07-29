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        Sivas'ta 2 ahır ve 2 samanlık, yangında zarar gördü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında, 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi, bir kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:57 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:57
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        Sivas'ta 2 ahır ve 2 samanlık, yangında zarar gördü
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında, 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi, bir kişi dumandan etkilendi.

        İlçeye bağlı Eskişar köyünde Ufuk Arslan'a ait samanlık ve ahırlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Dumanda etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangında 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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