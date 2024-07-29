Sivas'ta 2 ahır ve 2 samanlık, yangında zarar gördü

Dumanda etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçeye bağlı Eskişar köyünde Ufuk Arslan'a ait samanlık ve ahırlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında, 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi, bir kişi dumandan etkilendi.

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