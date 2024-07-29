Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, muhtarlarla biraya geldi

Sivas'ın Suşehri ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, mahalle muhtarlarıyla biraya geldi.

Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda muhtarlar, Kayaoğlu'na taleplerini iletti.

İlçede 13 mahalle bulunduğunu belirten Kayaoğlu, "Göreve geldikten sonra mahallelerinin sorunlarını tespit ettik. Yapılan programlar dahilinde, işin aciliyetine göre ön çalışmalar ile göreve geldiğimiz andan itibaren bu çalışmalara imza atmaya başladık. Bu yeterli değil, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun da bilincindeyiz. Muhtarlarımızla birlikte bu çalışmalara güzel imzalar atacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.