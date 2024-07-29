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        Şarkışla'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:24
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        Şarkışla'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Yıldırım Mahallesi 2. Sokak'ta engelli oğlu G.T. (44) ile yaşayan H.T'nin (77) evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev zarar gördü.

        Anne ve oğlunun, yangın başladığında evden çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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