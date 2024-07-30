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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:49
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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Kuvvet çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, pas çalışmaları ile günün ilk idmanını tamamladı.

        Sivasspor, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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