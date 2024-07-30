Sivas'ta tuvaletin giderine düşen kediyi itfaiye kurtardı
Sivas'ta tuvaletin giderine düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ta tuvaletin giderine düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda tuvaletin giderine kedi yavrusunun düştüğünü görenler, durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri alt katın tavanından gider borusunu kırarak kedinin ilerlemesini sağladı.
Bina dışında yer alan ana gidere kadar takip edilerek kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.
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