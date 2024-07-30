Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta tuvaletin giderine düşen kediyi itfaiye kurtardı

        Sivas'ta tuvaletin giderine düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta tuvaletin giderine düşen kediyi itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta tuvaletin giderine düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda tuvaletin giderine kedi yavrusunun düştüğünü görenler, durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekipleri alt katın tavanından gider borusunu kırarak kedinin ilerlemesini sağladı.

        Bina dışında yer alan ana gidere kadar takip edilerek kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!

        Benzer Haberler

        Suşehri'nde zabıta ekipleri fırınları denetledi
        Suşehri'nde zabıta ekipleri fırınları denetledi
        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
        Suşehri Lisesinin eski mezunları buluştu
        Suşehri Lisesinin eski mezunları buluştu
        Bedirhan bebeğin müzedeki emziğini görenlerin ilk sorusu: Bebek şehit edili...
        Bedirhan bebeğin müzedeki emziğini görenlerin ilk sorusu: Bebek şehit edili...
        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivassporlu Emirhan Başyiğit:
        Sivassporlu Emirhan Başyiğit: