Şarkışla'da çıkan yangında çam fidanları ve servi ağaçları zarar gördü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde arazide çıkan yangında yaklaşık 150 çam fidanı ile 50 servi ağacı zarar gördü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde arazide çıkan yangında yaklaşık 150 çam fidanı ile 50 servi ağacı zarar gördü.
İlçeye bağlı Akçakışla köyü Menderes Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, yaklaşık 150 çam fidanı ve 50 servi ağacı zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.