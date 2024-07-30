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        Şarkışla'da çıkan yangında çam fidanları ve servi ağaçları zarar gördü

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde arazide çıkan yangında yaklaşık 150 çam fidanı ile 50 servi ağacı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:57
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        Şarkışla'da çıkan yangında çam fidanları ve servi ağaçları zarar gördü
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde arazide çıkan yangında yaklaşık 150 çam fidanı ile 50 servi ağacı zarar gördü.

        İlçeye bağlı Akçakışla köyü Menderes Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında, yaklaşık 150 çam fidanı ve 50 servi ağacı zarar gördü.

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