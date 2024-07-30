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        Sivas'ta uyuşturucu davası sanıklarına hapis cezası

        Sivas'ta "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 24 sanıktan 13'üne, 2 yıl 2 ay ile 24 yıl 9 ay arısında hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:11
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        Sivas'ta uyuşturucu davası sanıklarına hapis cezası
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        Sivas'ta "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 24 sanıktan 13'üne, 2 yıl 2 ay ile 24 yıl 9 ay arısında hapis cezası verildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.S, B.G, B.G, M.S.G, M.R, O.K, Ö.E, S.B, Y.K, F.S. ve E.S. ile tutuksuz yargılanan B.T, E.K, H.G, M.K.K, O.K, O.Ç, Ö.A, S.K, S.D, T.T, T.G, T.Ö. ve M.S. ile avukatları katıldı.

        Son sözü sorulan E.S, "Olayları gerçeği ile anlattım, bu işi meslek edindiğim doğru değildir. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." dedi.

        B.G. de "Söz konusu suçlamalarla herhangi bir alakam yoktur. Aşamalardaki yazılı ve sözlü ifadelerimi tekrar ederim. Bu nedenle tahliyemi ve baraatimi isterim." ifadelerini kullandı.

        Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan B.G'ye 24 yıl 9 ay, B.G, M.S. ve M.R'ye 18 yıl 9'ar ay, S.D'ye 15 yıl, F.S'ye 13 yıl 4 ay, O.K'ye 11 yıl, Y.K. ve E.K'ye 10'ar yıl, Ö.E'ye 8 yıl 4 ay, E.S'ye 6 yıl 11 ay, S.B'ye 6 yıl 3 ay, Ö.A'ya 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi, diğer sanıkların beraatlerine hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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