Sivas TSO'nun Yeni Nesil Akademi programı ilk mezunlarını verdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) Yeni Nesil Akademi programına katılan kursiyerlere sertifika verildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, aile işletmesini yeni devralan ya da devralmaya hazırlanan genç yöneticilerin iş ortamına hazırlanması amacıyla başlatılan Yeni Nesil Akademi'de kursiyerlere 8 başlıkta uygulamalı eğitim verildi.

Alanlarında uzman akademisyenler tarafından liderlik ve yönetim becerileri, finansal yönetim, pazarlama ve satış stratejileri, operasyonel verimlilik, inovasyon ve girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve etki, teknoloji ve dijital dönüşüm ve aile işletmelerinde kurumsallaşma başlıklı konularda eğitim verildi.