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        Sivas'ta hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:17 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:17
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        Sivas'ta hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.K. (67) idaresindeki 06 HB 5051 plakalı hafif ticari araç, Kandemir Mahallesi Ulu Cami Caddesi'nde H.A.Ş. (18) yönetimindeki 58 AFE 640 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile motosikletteki yolcu E.Ş. (17) yaralandı.

        Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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