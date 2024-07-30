Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda çalışma yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

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