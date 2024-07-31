AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Heniyye'ye yönelik suikastı kınadı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı kınadı.

Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimler sonrası illere ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.

Heniyye'ye düzenlenen suikastı kınayan Yılmaz, "Acımız çok derin, Allah rahmet eylesin. Hamas, Filistin halkı, çok kıymetli bir vatan evladını kaybetti. Dünya barışı, çok önemli bir vatan evladını kaybetti." dedi.

İnsanların hayat standardını yükseltmek, çocuklara daha iyi bir gelecek ve daha iyi yarınlar tesis etmek için insanlığın hep mücadele edeceğini dile getiren Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bu mücadelenin en belirgin, en güçlü ve en yoğun verildiği ortamlardan birinin içerisinde olduğunu ifade etti.

Yılmaz, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Seçim gecesi bu sonuçları beklemiyorduk. Bu sonuçlardan daha iyi bir sonucu düşünüyorduk ama milletimizin takdiri de bizim başımızın üstündedir. O takdir de bizim onurumuzdur, o takdir de bize önümüzdeki süreç için milletimizin sandık yoluyla bize ifade ettiği talimatları içerir. O da bizim başımızın üstündedir." diye konuştu.