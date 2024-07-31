Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Yıldız, Zara'da üreticileri ziyaret etti

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Zara Ziraat Odası'nı ziyaret eden Yıldız, Oda Başkanı Zeki Şimşek'ten faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Zara Ziraat Odası tesislerinde alımlara başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım noktasını ziyaret eden Yıldız, yetkililerden alımlar hakkında bilgi aldı.

İlçe kırsalında devam eden tarımsal faaliyetlere de katılan Yıldız, buğday hasadı yapan çiftçilerle sohbet etti, biçerdöverle hasat yaptı, Düzceli köyünde Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması (ETKİYAP) Projesi kapsamında suni tohumlamayla dünyaya gelen buzağıların bulunduğu Erkan Yıldırım'a ait hayvancılık işletmesini gezdi.