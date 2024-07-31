CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ile belediye başkanları Hafik ilçesini ziyaret etti

Hafik halkına sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Çelik, "Sivas'ımızı ve ilçelerini daha güzel yerlere taşıyabilmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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