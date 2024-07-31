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        CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ile belediye başkanları Hafik ilçesini ziyaret etti

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Hafik ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:14
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        CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ile belediye başkanları Hafik ilçesini ziyaret etti
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        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Hafik ilçesine ziyarette bulundu.

        CHP Hafik İlçe Başkanlığı binası önünde konuşma yapan Çelik, İstanbul'daki Sivaslı siyasilerden ve belediye başkanlarından oluşan heyetle kentte ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

        Hafik halkına sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Çelik, "Sivas'ımızı ve ilçelerini daha güzel yerlere taşıyabilmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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