Prof. Dr. Nilüfer Tuğut'tan "bebeğinizi emzirin" önerisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, emzirmenin, bebeğin gelişiminde en önemli etken olduğunu bildirdi.

Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yapan Tuğut, hafta temasının "Farkın kapatılması, herkes için emzirme desteği" olarak belirlendiğini ifade etti.

Tuğut, sağlıklı toplumlar oluşturmak için bebeklerin anne sütü ile beslenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: