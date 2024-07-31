Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit Bedirhan bebeğin babası Serkan Karakaya'nın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Törende Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Protokol üyeleri şehit bebek ve annesinin mezarlarına gül bıraktı.

Anma töreninde ayrıca ilçede yapımı tamamlanan ve şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği Gençlik Merkezinin de açılışı gerçekleştirildi.

Burada konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şehitlerin unutulmayacağını belirterek, "Özellikle ismini yaşatma adına daha 10 aylıkken hain terör örgütü PKK'nın yola yerleştirmiş olduğu bombanın patlaması sonucu şehit olan annesi Nurcan hanımefendi ve bebeğimiz Bedirhan Karakaya'nın ismini buraya vererek bu vatan uğruna canını seve seve veren evlatlarımızın, asker ve polislerimizin, şehitlerimizin de hatıratını da yaşatmış oluyoruz." dedi.