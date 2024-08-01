Sivas'ta buğday hasadı başladı

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Sivas'ta hasat başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve beraberindekiler, Aşağıyıldız köyünde buğday hasadı programına katıldı.

Biçerdöver kullanarak hasadı gerçekleştiren Şimşek, çiftçilere kolaylıklar diledi.

Bereketli ve rekoltesi yüksek sezon geçirildiğini belirten Şimşek, "Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Ürünlerimizde hem kalite hem de miktar yönünden ciddi artış var. Nitelik yönünden bakacak olursak geçen yılki pazarlama sorununu bu yıl üreticilerimiz yaşamıyorlar çünkü ürünleri kaliteli. Aynı şekilde nicelik olarak da geçen yıl 800 bin ton civarında ekim varken bu yıl yüzde 15 artışla 1 milyon tona yükselmiştir." ifadelerini kullandı.