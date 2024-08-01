Sivas'ta buğday hasadı başladı
Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Sivas'ta hasat başladı.
Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Sivas'ta hasat başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve beraberindekiler, Aşağıyıldız köyünde buğday hasadı programına katıldı.
Biçerdöver kullanarak hasadı gerçekleştiren Şimşek, çiftçilere kolaylıklar diledi.
Bereketli ve rekoltesi yüksek sezon geçirildiğini belirten Şimşek, "Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Ürünlerimizde hem kalite hem de miktar yönünden ciddi artış var. Nitelik yönünden bakacak olursak geçen yılki pazarlama sorununu bu yıl üreticilerimiz yaşamıyorlar çünkü ürünleri kaliteli. Aynı şekilde nicelik olarak da geçen yıl 800 bin ton civarında ekim varken bu yıl yüzde 15 artışla 1 milyon tona yükselmiştir." ifadelerini kullandı.
Sivas'ın, ülkenin tahıl ambarlarından biri olduğuna değinen Şimşek, şunları kaydetti:
"İlimiz, bitkisel üretim merkezi konumunda. Bizler de bu üretimin artması için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de Sivas İl Özel İdaresi tarafından çiftçilerimize çok büyük destekler sağlandı. Amacımız, üretimi ve kaliteyi daha da artırmak, hem de ekilmeyen arazinin kalmamasını sağlamak. Böylece tarımda, kırsal kesimde üretimi ve istihdamı artırmak istiyoruz. Çiftçilerimizin ekonomik durumunu, gelirini daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Çiftçilerimize bereketli hayırlı hasat sezonu diliyorum."
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