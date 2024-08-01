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        Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:15
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        Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda çalışma yapan futbolcular, idmanı koordinasyon ve dripling çalışmasıyla sürdürdü.

        Antrenman yarı sahada oynanan taktik oyunla sona erdi.

        Bu arada bazı basın mensupları ve bir grup taraftar pasta keserek teknik direktör Bülent Uygun'un doğum gününü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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