Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda çalışma yapan futbolcular, idmanı koordinasyon ve dripling çalışmasıyla sürdürdü.
Antrenman yarı sahada oynanan taktik oyunla sona erdi.
Bu arada bazı basın mensupları ve bir grup taraftar pasta keserek teknik direktör Bülent Uygun'un doğum gününü kutladı.
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