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        Sivas'ta evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:06
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        Sivas'ta evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S'nin (59) evinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundurduğuna dair ihbar üzerine çalışma başlattı.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği Raket'in destek verdiği aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği, silahlara ait fişek, bir miktar kenevir, 600 gram kubar esrar ve 2 dedektör ele geçirdi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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