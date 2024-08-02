Cemel beldesinde asfaltlama çalışması başlatıldı

Şarkışla Belediyesi ve Cemel Belde Belediyesi beldede asfaltlama çalışması yapıyor.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut ve AK Parti İlçe Başkanı Burhanettin Uğurlu beldede yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi.

Gültekin, belediye mücavir alanı içerisinde bulunmayan Cemel beldesinde belediyeler olarak örnek bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Beldenin yollarını daha iyi hale getirmeyi arzuladıklarını belirten Gültekin, "Cemel Belediyesi ile yaptığımız bu işbirliği, halkımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım. Bu tür ortak projelerle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.